19.02 Covid, 3.190 nuovi casi e 23 decessi Significativo calo dei contagi Covid in Italia: 3.190 nelle ultime 24 ore,5.321 i precedenti, ma con soli 83.223 tampo- ni processati. Il tasso di positività sale dal 3,17 al 3,8%. Sono invece 23 le vittime in un giorno, contro le 5 di domenica. Ancora in crescita i ricoveri: 249 in terapia intensiva, +19, con 25 ingressi del giorno, 2.070 quelli ordinari,+116. In Emilia Romagna 560 casi, in Veneto 460 e in Toscana 452.