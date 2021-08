19.30 Covid, Sardegna a soglia 10% intensive Nuovo aumento (1%) in Sardegna con il 10% di posti in terapia intensiva occu- pati da pazienti Covid:il valore soglia se superato determina uno dei parametri per il passaggio in zona gialla. E la Sicilia raggiunge quota 11% (rialzo 1%) per occupazione dei posti in reparto,il valore più alto in Italia, ma sotto la soglia d'allerta del 15%. Emerge da un monitoraggio giornaliero del 2 agosto. Valore nazionale per te- rapie intensive è stabile al 3%. Anche Emilia Romagna e Toscana in crescita all'1% e Liguria al 2% dal giorno prima