22.15 Franco su Mps: "Non sarà una svendita" "Non si tratterà di una svendita di proprietà statale": lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco riferendo alle commissioni Finanze di Camera e Senato sulla vendita del Mon- tepaschi per cui si è fatta avanti Uni- credit. "Nel caso probabile in cui la Commissi- one Ue ponesse un obiettivo più ambi- zioso" di riduzione dei costi per Mps -ha aggiunto il ministro - "gli esuberi del personale potrebbero essere consi- derevolmente più elevati" rispetto alle 2.500 unità del piano industriale.