10.15 Maltempo, evacuato hotel in Trentino Il maltempo che colpisce il Nord Italia non risparmia il Trentino: a Riva del Garda un hotel รจ stato travolto da una colata di fango e detriti: evacuati a Limone i circa 100 opsiti presenti, mentre un'ampia parte della struttura ha subito forti danni. Sott'acqua anche la statale Gardesana, con gravi riper- cussioni sulla circolazione. Rientrato l'allarme in Lombardia, ma permane lo stato d'allerta. Tornati al campeggio di Dervio, Lecco, i 120 eva- cuati per timore che esondasse il Var- rone.