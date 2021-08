14.03 Covid,Agenas: in 5 Regioni più ricoveri Nei dati di Agenas, l'agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, sono 5 le Regioni italiane in cui è salita l' occupazione dei posti letto in reparto. La percentuale nazionale è stabile al 4%, ma nell'ultima settimana Calabria, Marche, Toscana e Umbria segnano +1%; in Valle d'Aosta si registra un aumento del 2%. Sicilia la Regione con più posti occu- pati (l'11%), poi la Calabria (al 10%) seguita da Basilicata, Campania e La- zio (al 6%).