22.54 Attacco hacker, scatta il countdown Una seconda rivendicazione,2° passo del primo messaggio degli hacker del sito Regione Lazio, ha fatto scattare un conto alla rovescia, ora in scadenza. Sarebbe partito aprendo un link nel 1° testo dei cybercriminali che, in ingle- se, chiedono un'email per avviare la trattativa. La prima richiesta è di in- viare un file bloccato, poi decriptato dai pirati informatici a riprova della loro 'credibilità', prima di procedere all'eventuale consegna del riscatto. I dati potrebbero finire sul Dark web, raggiungibile solo con dei software.