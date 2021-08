16.00 Protezione civile lancia allarme roghi Il gran caldo in arrivo sull'Italia nei prossimi giorni potrebbe favorire gli incendi. E' dunque è fondamentale avere comportamenti corretti e segnalare ogni piccolo focolaio. E' l'appello del capo della Protezione Civile, Curcio. "Il picco sarà il 10 e l'11 con tempe- ratute nelle località interne di Sici- lia e Sardegna sui 45°. Questo ci impo- ne la massima attenzione. Non faremo mancare il supporto alle Regioni colpi- te in questo periodo. Lavoriamo da giorni senza sosta con squadre a terra e mezzi aerei", spiega Curcio.