13.07 Agenas: Sardegna oltre soglia Intensive Il dato nazionale di occupazione nelle Terapie intensive resta stabile al 3%, mentre cresce dell'1% in tre Regioni. In Sicilia si arriva così al 7% e nella Marche al 3%, mentre la Sardegna regi- stra un 11%, che la porta oltre la so- glia critica fissata al 10% e indicata come uno dei nuovi parametri per il cambio di colore delle Regioni. Altro parametro, i ricoveri ordinari: la so- glia è al 15%, la Sicilia segna 13,6%. I casi crescono: +8%, ma il 22 luglio c'era stato un picco: +115%.