13.45 Incidenza Covid, 3 Regioni a rischio E' di 68,91 a livello nazionale, il nu- mero di contagi settimanali per 100.000 abitanti dal 2 all'8 agosto, in cresci- ta rispetto ai 63,65 registrati al 26 luglio al 1° agosto. Lo rileva l'Agenas nel monitoraggio per il passaggio in zona gialla delle Regioni. Tre Regioni superano quota 100: Sarde- gna (142,03), Toscana (119,73) e Sici- lia (104,55). In Puglia sale dal 3 al 4% il tasso di occupazione dei posti letto. Per le terapie intensive, aumen- ti in Emilia-Romagna (4%), Lazio (7%), Lombardia (3%) e Toscana (5%).