9.02 Incendi,fiamme nelle Madonie e Monreale Notte di incendi nel Palermitano.Le Ma- donie bruciano.Le fiamme sono divampate nella zona delle Petralie e nella zona di Geraci Siculo. In molti hanno visto le fiamme arrivare dentro casa.Al lavo- ro Vigili del fuoco, forestali e perso- nale della Protezione civile. In fiamme ettari di vegetazione anche a Piano Geli nella zona di S.Martino del- le Scale e a Montefiascone sempre nella zona di Monreale;100 ieri gli interven- ti dei vigili del fuoco in Calabria e in Sicilia con Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale ed elicotteri