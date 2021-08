22.02 Usa copiano cibo Dop, il Veneto insorge Il Veneto insorge contro l'Asiago cile- no, e non solo. "Servono controllo e contrasto a livello internazionale per tutelare i prodotti Dop italiani". Così l'assessore all'Agricoltura del Veneto, Caner,in riferimento alla registrazione in Cile di tre marchi:Asiago, Bologna e Parmesan da parte del Consorzio Usa. E' un "ennesimo tentativo di sfrutta- mento della reputazione della buona ta- vola italiana nel mondo per commerciare prodotti non autentici Made in Italy. Così si danneggia l'economia italiana. Ministero e Ue intervengano", aggiunge.