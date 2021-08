7.00 Roghi,pompieri in Calabria da 6 regioni Nuovi rinforzi in Calabria per fronteg- giare i numerosi incendi boschivi che stanno interessando la regione:disposto dal Centro Operativo Nazionale di Roma l'invio di 130 vigili del fuoco da La- zio, Lombardia, Toscana, Marche, Veneto ed Emilia Romagna. La Giunta regionale, su proposta del presidente Spirlì, aveva deliberato ie- ri pomeriggio la richiesta al Governo di dichiarazione dello stato di emer- genza.