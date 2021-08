17.27 Covid, 7.270 nuovi contagi e 30 vittime Prosegue la crescita dei contagi Covid in Italia: 7.270 nelle ultime 24 ore, 6.968 il giorno prima, a fronte di 216.969 tamponi processati (-14mila). Il tasso di positività sale al 3,3%. Sono invece 30 le vittime, mercoledì 31,da inizio pandemia 128.334. Sono 352 i pazienti ricoverati in tera- pia intensiva, +15, con 37 ingressi del giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.975, +27. Aumento di 2.524 unità gli attualmente positivi. In Sicilia 1.134 nuovi casi.