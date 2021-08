12.13 Covid, su terapie intensive 4 Regioni La percentuale di occupazione delle te- rapie intensive aumenta in Toscana, Ca- labria, Friuli Venezia Giulia, e Lom- bardia, mentre a livello nazionale il dato รจ stabile. Lo si apprende dal mo- nitoraggio Agenas.In Toscana occupazio- ne al 6% (+1). Calabria al 4% (+2%), Friuli Venezia Giulia al 3% (+1%) e Lombardia al 3% (+1%). Aumenta all'8% il tasso d'occupazione nei reparti in Sardegna e in Campania. In Abruzzo sale al 7% (+1% per le tre regioni). Migliora un po'la Calabria con tasso che scende al 12% (-1%).