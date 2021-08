14.49 Atterrato a Fiumicino volo da Kabul E' atterrato all'aeroporto di Fiumicino il volo dell'aeronautica militare con a bordo circa 70 persone di rientro dall' Afghanistan. Si tratta di circa 50 uni- tà del personale diplomatico italiano e di una ventina di ex collaboratori af- ghani. Per tutti ora scattano le proce- dure previste, a partire dal tampone. I 20 ex collaboratori afghani saranno presi in carico dalla Difesa. Per loro quarantena di 10 giorni nella struttura dell'Esercito a Roccaraso in Abruzzo, poi saranno inseriti nel programma di accoglienza del ministero dell'Interno