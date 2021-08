12.27 Covid, Sicilia e Sardegna a rischio Sicilia e Sardegna osservate speciali per i dati dei ricoveri. Per le terapie intensive, è la Sardegna a superare la soglia del 10%, portandosi all'11%, mentre la Sicilia è stabile al 9%. La Sicilia supera la soglia del 15% per i ricoveri in area medica non critica. La Regione si attesta, secondo i dati Agenas, al 16%, con con un aumento del- l'1%. In rialzo anche Calabria al 14% (+1%), Sardegna a 9% (+1%) e Basilicata al 10% (+1%). A livello nazionale, le terapie intensive toccano il 5% (+1%) e i ricoveri sono stabili al 6%