21.24 Usa: Covid cambiato economia per sempre La Fed "osserverà con attenzione" gli sviluppi economici della pandemia. "Il Covid è ancora con noi e continuerà a esserci. La ripresa economica degli Usa è incompleta, non è chiaro se la va- riante Delta avrà un impatto economico importante". Così Powell, presidente della Banca centrale americana. "Il Covid ha profondamente cambiato la nostra economia.Dopo la pandemia l'eco- nomia dovrà adattarsi, non torneremo a quella di prima. Modificato il futuro dei giovani", ha specificato. "Riporre- mo strumenti di emergenza quando cessa"