9.47 Covid, cala Rt e cresce incidenza casi Scende ancora e si attesta ad 1,1 l'Rt che la scorsa settimana era ad 1,27. Questi i dati Ministero Salute-Iss che oggi andranno alla cabina di regia. In lieve aumento l'incidenza settimana- le, passata da 68 a 69 nuovi casi ogni 100mila abitanti, mentre il dato gior- naliero la dà a 73,6 contro 73. Cresce l'occupazione nazionale in area medica e nelle Intensive (6,2 e 4,9%). Rischio basso in Lombardia, Veneto e Lazio e moderato nel resto del Paese. Prevalente la variante Delta.