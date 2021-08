16.23 Migranti si gettano in mare, un morto Alla vista della costa dell'isola di Levanzo, in Sicilia, un gruppo di mi- granti si รจ gettato in mare dal barcone su cui si trovavano. Sono intervenuti Capitaneria di porto, Guardia di finanza e carabinieri. Sono stati recuperati in mare sette migran- ti, di cui uno morto, mentre altri 16 sono arrivati a terra. In via precauzionale sono in corso ri- cerche di eventuali dispersi.