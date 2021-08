17.09 Covid, Sicilia verso zona gialla Il passaggio della Sicilia alla zona gialla potrebbe essere essere decretato domani dopo l'esame dei dati sull'anda- mento del Covid da parte della cabina di regia. Per ora la Regione ha superato la so- glia critica sia per quanto riguarda le terapie intensive impegnate (11%), che per i ricoveri ordinari (20%) che per il numero di contagi. Anche la Sardegna รจ in bilico. I ricoveri in terapia in- tansiva sono al 12%, mentre nei reparti ordinari sono al 14%. Forse non ancora abbastanza per la zona gialla.