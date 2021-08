19.00 Incendi, Gelmini: stato di emergenza "L'estate ha visto molti territori col- piti da incendi,prevalentemente dolosi. Il primo provvedimento assunto in Con- siglio dei ministri,alla ripresa, è la dichiarazione dello stato di emergenza per Sicilia,Sardegna,Calabria e Molise" Così Mariastella Gelmini,ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un video postato su Facebook. "Questo significa più risorse per i territori colpiti, ma significa non lasciare soli quei cittadini che hanno avuto danni ingentissimi: che hanno perso la casa, l'azienda, il bestiame", ha aggiunto.