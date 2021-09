15.00 Coldiretti, svolta per il Made in Italy Gli italiani sono sempre più attenti a quel che mettono a tavola e prediligono la qualità del Made in Italy. Un'analisi di Coldiretti ha rilevato un aumento del 7,6% di acquisti di pro- dotti italiani, anche per sostenere l'economia e il lavoro locali in tempo di pandemia.Ed è anche boom di prodotti green, dal biologico al chilometro zero: almeno 30 milioni hanno fatto la spesa dal contadino almeno una volta al mese. Record del biologico che ha toccato 3,3mld di consumi nel 2020.