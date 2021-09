17.11 Siae: premio carriera a Maselli,Sollima Premio Siae alla carriera per Citto Ma- selli e Stefano Sollima. La consegna a Venezia, alla Mostra del Cinema. "Partito al fianco di Michelangelo An- ntonioni, Citto Maselli ha attraversato il cinema, il teatro e la televisione, lasciando un'impronta personale,politi- ca, culturale e sociale",si legge nella motivazione della Siae. Sollima "รจ ar- arrivato al successo per serie di culto come Romanzo Criminale e Gomorra e con i film Suburra e Acab",ricorda la Siae, "sapendo comunicare con tutte le gene- razioni di spettatori".