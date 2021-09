21.58 Montagna, morti due escursionisti Sono stati ritrovati morti entrambi gli escursionisti dispersi sulle montagne del Piemonte. In Valle Gesso, nel Cuneese, รจ stato recuperato, in un dirupo,il corpo di un 37enne di origini argentine, Pablo Benzo,che viveva a Torino. Ad avvistar- lo l'elicottero dei Vigili del fuoco che ha recuperato il corpo portandolo all'obitorio di Valdieri (Cuneo). Trovato senza vita anche l'escursioni- sta che era disperso in una zona imper- via sopra Balme (TO),dove l'uomo era presumibilmente precipitato.