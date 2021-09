10.30 Maltempo, allerta gialla in 8 Regioni Un'intensa perturbazione atlantica ha raggiunto l'Italia e nelle prossime ore precipitazioni sotto forma di temporale con possibili grandinate interesseranno almeno metà delle Regioni.Allerta gial- la per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sici- lia. Previsti per questo fine settimana ro- vesci temporaleschi,che potranno risul- tare anche intensi e causare allagamen- ti improvvisi o, nella peggiore delle ipotesi, alluvioni.