11.31 Gentiloni:occorre difesa comune dell'Ue "L'epilogo disastroso della guerra in Afghanistan apre un'opportunità per la Unione europea: sviluppare una difesa comune".Così il commissario Ue all'Eco- nomia Gentiloni, al Forum Ambrosetti. "Se sei un nano politico,lo sarai anche dal punto di vista economico",aggiunge. Priorità del nuovo patto sulla stabili- tà fiscale nell'Ue sono la "modifica del tetto del debito fissato al 60% ed evitare il calo d'investimenti privati e incoraggiare quelli pubblici". Genti- loni si dice "non contrario" all'esten- sione del Green Pass.