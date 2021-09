8.35 Maltempo, ancora allerta per 5 Regioni Permane l'allerta a causa del maltempo in cinque Regioni del Sud: arancione per la Calabria e gialla per Basilica- ta, Molise, Puglia e Sicilia. Si preve- dono temporali anche nel basso Lazio e in Abruzzo. Possibili rovesci anche di forte inten- sità, locali grandinate, frequente at- tività elettrica e raffiche di vento forti. L'Italia è sotto l'influenza di correnti occidentali a curvatura ciclo- nica, al cui interno viaggiano impulsi instabili che tendono ad interessare soprattutto il Meridione.