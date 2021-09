20.44 Mef:più tempo per invio modello redditi Passa dal 10 al 30 settembre il termine di trasmissione della dichiarazione dei Redditi 2021 per i contribuenti che vo- gliono richiedere il contributo a fondo perduto "perequativo". Lo comunica il ministero dell'Economia e Finanze. Un Dpcm ha modificato la scadenza prevista dal decreto Sostegni bis "in considerazione delle esigenze rappresentate dagli ordini professiona- li e dalle associazioni di categoria". Per gli altri contribuenti la scadenza per l'invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre.