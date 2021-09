22.32 Fed: economia Usa rallentata da Delta La variante Delta rallenta l'economia americana. Lo afferma la Fed, la Banca centrale degli Stati Uniti. Il Federal Reserve lo scrive nel 'Beige Book', rapporto elaborato ogni 6 setti- mane sullo stato dell'economia che farà da base alle prossime decisioni di po- litica monetaria. Le imprese restano ottimiste:la crescita è "moderata" (era "moderata-robusta").Inflazione "costan- te" a passo "elevato"."Forte" l'aumento dei prezzi. Crescono però i salari, so- prattutto per i lavoratori a basso red- dito. Usati bonus per attirare lavoro.