23.00 Covid, aumentano i pazienti ricoverati La percentuale di posti Covid in tera- pia intensiva cresce nelle Marche (12%) e Provincia autonomia di Trento (4%). Cala nella Provincia autonoma di Bolza- no:4%. Stabile al 12% in Sardegna e Si- cilia: oltre la soglia del 10%, parame- tro per il passaggio in Zona Gialla. I dati sono dell'Agenas, Agenzia nazio- nale per i servizi sanitari regionali. In reparti non critici: più pazienti in Abruzzo (6%), Calabria (17%), Lombardia e Toscana (8%).Stabile in Sicilia (21%) oltre la soglia d'allerta che è al 15%.