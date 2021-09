10.40 Donna dispersa nelle Dolomiti friulane Un'escursionista 55enne è dispersa sul- le Dolomiti friulane, in provincia di Pordenone. L'allarme è scattato ieri sera per il mancato rientro della donna Squadre speleo-alpino-fluviali dei Vi- gili del Fuoco, tecnici del Soccorso Alpino di Maniago e Carabinieri della stazione di Barcis hanno operato le ri- cerche per tutta la notte. Dal Veneto sono giunti anche i droni con i visori notturni a infrarossi che hanno scanda- gliato i sentieri principali senza esi- to. Dall'alba si cerca anche con un e- licottero della Protezione civile.