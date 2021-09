11.37 Green pass, Fedriga: non sia vessatorio "Il Green pass serve come strumento per non chiudere. Ove serve, penso sia uti- le, ma non deve diventare uno strumento vessatorio: penso al trasporto pubblico locale". Così il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Fedriga, a 'Radio anch'io' su Rai Radio1. "Noi dobbiamo farne percepire l'utilità ai cittadini -ribadisce Fedriga- La po- litica deve seguire le indicazioni del- la scienza.Se si riterrà utile usare il Green pass nei posti di lavoro, si fac- cia, senza sostituirsi alla scienza".