10.50 Fiera Bibione, intimidazioni: arresti Numerose ordinanze cautelari in carcere sono state eseguite in Veneto e Friuli Venezia Giulia, da personale della Dia e del Nucleo di Polizia Economico Fi- nanziaria di Trieste. Gli arrestati devono rispondere,a vario titolo,di diversi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, per aver impedito con reiterate condotte intimi- datorie a numerosi commercianti ambu- lanti friulani e veneti di lavorare, al fine di impedire il regolare svolgimen- to di una nota manifestazione fieristi- ca a Bibione (Venezia).