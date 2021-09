13.14 Colle:Ue incompleta senza difesa comune "L'Ue non può restare nelle attuali condizioni, o si completa o si rischia che venga meno".Così il Presidente Mat- tarella al vertice "Arraiolos" o "Uniti per l'Europa". Il caso Afghanistan dimostra la neces- sità "di una politica estera e di una difesa comune",ponendosi "in piena com- plementarietà con la Nato", aggiunge. "La pandemia ci ha spinto a predisporre strumenti nuovi. Next generation non è solo un piano di resilienza e ripresa, ma un programma a lungo termine verso una transizione verde e digitale".