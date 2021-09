10.36 Gimbe: calano casi e decessi Covid Scendono nuovi casi e i decessi causati dal Covid: è quanto emerge dai dati della Fondazione Gimbe per la settimana 8-14 settembre. I nuovi positivi sono 33.712 (-14.78%),i morti 389 (da 417). Diminuiscono anche casi attualmente po- sitivi, isolamenti domiciliare e rico- veri. Media nazionale di occupazione: 7% in area medica e 6% in Intensiva. La Sicilia è fuori da entrambe le soglie (21 e 11% contro il 15 e il 10% di soglia). Anche Marche e Sardegna sono oltre soglia Intensive (a 13 e 11%); la Calabria sfora per area medica (a 17%).