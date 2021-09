16/09/2021 12:06 Morta escursionista dispersa in Friuli 12.06 Morta escursionista dispersa in Friuli Ritrovata morta l'escursionista france- se dispersa nei giorni scorsi sulle Dolomiti friulane, nel territorio di Barcis (PN). Il corpo è stato individuato dagli eli- cotteri della Protezione civile regio- nale, durante il sorvolo di un luogo molto impervio. La donna, una 52enne di Avignone, è probabilmente scivolata nei pressi di un torrente, cadendo sulle rocce per diversi metri.