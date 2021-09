9.27 Covid,Iss:in calo Rt a 0,85 e incidenza Continua a scendere, tra il 25 agosto e il 7 settembre, l'Rt medio pari a 0,85 (era 0,92 la settimana precedente).Cala anche l'incidenza dei casi ogni 100 mi- la abitanti: da 64 a 54.Così nella boz- za del monitoraggio settimanale Iss. In lieve diminuzione anche il tasso di occupazione in terapia intensiva, al 6,1%, quello di occupazione in aree me- diche, al 7,2%. A rischio moderato in 4: Abruzzo, Moli- se, Provincia di Bolzano e Provincia di Trento (erano tre la settimana scorsa).