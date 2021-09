21.12 Vaccino, appello Figliuolo a scettici "Faccio un accorato appello a tutti co- loro i quali sono esitanti, diffidenti" (sul vaccino anti Covid-19, ndr). Così il commissario nazionale per l'emergen- za Covid, Figliuolo. "Chiedete a medici, infermieri, a chi ha ancora sulla pelle gli effetti del Covid,anche giovani,effetti che a volte non passano dopo un anno, che vanno an- che nella psiche. Non è obbligo, ma sa- lute pubblica e individuale: un dovere civico e morale, dobbiamo farci tutti portavoce di questa esigenza. E se la Scienza dice scendere d'età lo faremo".