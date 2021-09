7.58 Droga,traffico e spaccio a Roma,arresti I Carabinieri di Roma hanno eseguito 6 arresti a carico di 4 uomini e 2 donne di nazionalità italiana,cinese e benga- lese, accusate di spaccio e detenzione di droga.Smercio e traffico riguardava- no droghe sintetiche,come lo Shaboo e la Yaba,ma anche cocaina e Ghb (cono- sciuta come 'droga dello stupro'). Le droghe erano fornite da un grossista cinese, con base in Toscana, che orga- nizzava il trasporto e la consegna fino a Roma,dove la droga veniva consegnata anche a domicilio.Tra i clienti,profes- sionisti,ballerini, medici e sportivi.