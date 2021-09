PJACA DIFFERENZIATO,TERAPIE PER PRAET Allenamento mattutino per i granata al Filadelfia in preparazione alla partita di giovedì con la Lazio. Mister Juric ha diretto una sessione tecnica, con- clusa con una serie di esercitazioni al tiro. Ancora programma differenziato per Pjaca e terapie per Praet. Lavoro individuale per Belotti Izzo e Zaza. Mercoledì nuova seduta tecnico-tattica. Il presidente Cairo e il Torino Foot- ball Club piangono la scomparsa di Ro- mano Fogli, ex centrocampista granata, in prima squadra dal 1955 al '58. Fogli sarà ricordato "per lo straordinario stile e per l'eleganza del suo gioco". 229 Brevi calcio 290 Schedine