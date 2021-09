10.22 Covid, in lieve calo anche i ricoveri Con Rt e incidenza in calo anche i da- ti sulle ospedalizzazioni. In area me- dica si passa dal 7,2 al 6,8%, con 3.937 persone ricoverate. In terapia intensiva 516 persone,dal 6,1 al 5,4%. In area medica, Calabria a 18,5%, Sici- lia a 17,3 e Basilicata a 15,4%, mentre la soglia è al 15%. In Intensiva - dove la soglia è al 10%- Provincia Bolzano a 11,4%, Sicilia al 10,7 e Marche a 9,6%. Rischio moderato in Piemonte, Valle d' Aosta, Provincia di Bolzano e Provincia di Trento; basso nel resto d'Italia.