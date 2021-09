18.10 Donne in piazza per diritti afghane Roma,Milano,Venezia,Bari,Lecce,Olbia, tante le piazze in cui le donne sono scese al fianco delle donne afghane,col supporto di movimenti e sindacati. "Oggi più che mai #Nonlasciamolesole", è l'iniziativa nata da un'assemblea di donne. Dal palco della manifestazione a piazza del Popolo a Roma, la richiesta che"i diritti delle donne non siano ar- gomento di negoziazione né retrocedano rispetto alle precedenti conquiste in Afghanistan",primi tra tutti:istruzio- ne,lavoro,possibilità di manifestare e di partecipare alla vita politica.