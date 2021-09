20.57 'No Green pass' in piazza a protestare Tensione alla manifestazione 'No Green pass' a Milano: 1.500 persone hanno tentato di forzare i cordoni di polizia per accedere all'area del Duomo al co- mizio di Giorgia Meloni col candidato sindaco del centrodestra Bernardo.Scon- tri contestatori-agenti:nessun ferito. Migliaia i 'No green pass' a Roma, tor- nati dopo due settimane. Questa volta a piazza San Giovanni,storico luogo della politica,con slogan: "No alla dittatura sanitaria", "Sono il medico di me stes- so","GiĆ¹ le mani dai bambini".Imponente corteo anti Green pass anche a Trieste.