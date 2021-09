23.00 Concertone mondiale in aiuto ai poveri Global Citizen Live per salvare il pia- neta: un festival di 24 ore consecutive di musica rock, pop, rap, soul in 5 continenti per chiedere la fine della povertà estrema entro il 2030 e racco- gliere fondi per i Paesi più bisognosi. E' ribattezzato il concerto più grande del mondo, da far impallidire LiveAid 1985. A esibirsi tra New York, Londra, Parigi, Los Angeles, Rio,Sidney, Lagos, Seul,Mumbai da Elton John a Stevie Won- der, Ed Sheeran, Coldplay, JLo, Demi Lovato, Duran Duran. Maneskin collegati da Parigi e Bocelli dalla Toscana.