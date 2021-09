19.58 Posticipo Serie A, Lazio-Roma 3-2 La Lazio vince il derby capitolino con Immobile in versione uomo assist. Grande partenza biancoceleste. Cross di Felipe Anderson,Milinkovic-Savic irrom- pe di testa (10');Immobile scappa e of- fre a Pedro che piazza nell'angolo bas- so il gol dell'ex (19').La Roma colpita si scuote. Palo di Zaniolo (27') su an- golo,fa meglio Ibanez (41') che gira in rete. Al 63' Immobile semina il panico in area e appoggia a F.Anderson il fa- cile 3-1. Riapre il rigore di Veretout (69', tocco di Akpa su Zaniolo).Decisi- vo Reina su Zaniolo e Shomurodov.