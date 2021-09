22.09 Stop a sfilata Viareggio per temporale Forte vento e pioggia intensa a Viareg- gio: bloccata la sfilata del Carnevale. Rinviato a settembre a causa Covid, l'evento sì è fermato a metà percorso. Temporali in Toscana: tromba d'aria e allagamenti in varie zone della provin- cia di Massa Carrara. Alberi caduti fi- niti in strada. Volate via coperture di abitazioni. Grandine su gran parte del territorio di Firenze. Decine di inter- venti dei pompieri per pesanti allaga- menti a Genova e nel Bolognese. Tromba d'aria ad Alghero: un ultraleggero si è ribaltato in pista.