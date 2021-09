17.33 Covid, 3.212 nuovi casi e 63 vittime Sono 3.212 i nuovi contagi da Coronavi- rus in Italia, 2.985 i precedenti, con 295mila tamponi processati (-43mila). Il tasso di positività sale leggermente da 0,9% all'1,1%.63 i decessi, 65 ieri. In calo ricoveri (-101) e intensive (-9), con 23 ingressi del giorno. In Lombardia 438 casi, in Campania 316 e in Sicilia 278