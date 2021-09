22.27 Prete rubò 150mila euro alla parrocchia Drogato,ha utilizzato in due anni tra i 130 e i 150mila euro rubati dalle casse di una parrocchia a Prato tra il 2019 e il 2021: conteggio fatto dopo la veri- fica sul conto dell'Annunciazione alla Castellina della città toscana. L'indagine è scattata dopo l'arresto dell'ex parroco,don Francesco Spagnesi, per droga e appropriazione indebita il 14 ottobre scorso. L'accusa è di aver utilizzato anche le offerte dei fedeli per acquistare stupefacenti di cui è dipendente. Al prete è stato vietato di celebrare Messa e altri sacramenti.