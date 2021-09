22.50 Europa League,Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0 La Lazio riscatta la sconfitta in casa del Galatasaray all'esordio e incamera 3 punti contro il Lokomotiv Mosca: all' Olimpico รจ 2-0. Prestazione confortante dei biancocelesti reduci dalla vittoria nel derby di campionato. Il percorso in Europa League resta alla portata. Subito Lazio pericolosa con L.Alberto e Immobile, ma il gol lo segna Basic di testa su assist di Pedro (13').Immobile sfiora subito il raddoppio, che arriva al 38' con Patric da due passi dopo de- viazione di Acerbi. La porta di Strako- sha corre pochi pericoli.