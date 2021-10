13.45 Letta: no social,ma politica per strada Chiudendo la campagna elettorale per le suppletive nel collegio Siena-Arezzo,il segretario Pd parla di una politica che "si รจ ubriacata di social media, una politica artefatta, fatta di campagne di comunicazione e di bombardamento sui social media, che va cambiata. Dobbiamo andare avanti e fare una campagna nel territorio con le persone", dice Letta. Riflessione analoga nel suo ricordo di Emanuele Macaluso: "Da uomo di partito mi avrebbe detto che il segretario l' ultimo giorno di campagna deve farlo casa per casa, strada per strada".